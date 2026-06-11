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jueves, 11 de junio de 2026

Incidente en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche 

Esta noche se reportó un incidente en un barrio de Chacabuco que involucró al sistema de emergencias.



Volver a Chacabuquero.

Una vecina pidió ayuda para su hijo que estaba alterado y encerrado en una vivienda. Respondieron la Policía y el SAME. Tras varias horas el vecino en cuestión salió por sus propios medios y fue trasladado al Hospital para ser tratado. Ocurrió en inmediaciones de Rocha y Cervantes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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