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jueves, 11 de junio de 2026

Novedades en el caso de una moto robada en Chacabuco

 


Tardó en llegar.

Hubo novedades en uno de los tantos casos de robo de motos que se reportan en Chscabuco.



Volver a Chacabuquero.

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Fue recuperada una moto que había sido sustraída el 9 de mayo de 2024. Esto es, luego de dos años y más de 1 mes. Esta mañana el dueño recibió el rodado de manos de la Policía Comunal de Chacabuco. No se le informaron las circunstancias en las cuales había sido hallado el rodado.

"Está en condiciones deplorables -comentó el vecino hablando de la moto-. Le pusieron los plásticos de otras motos y le sacaron las llantas".

Esto enciende una luz de esperanza para todas las víctimas de inseguridad de Chacabuco que ven como pasan los días sin que haya novedades en el estado de la investigación de las respectivas causas. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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