Se viene un concurso de pesca y otra novedad en la laguna de Chacabuco

Turismo local.
Se anunció un concurso de pesca en la laguna de Rocha y otra novedad para recorrer el predio.
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El concurso se llevará a cabo el 28 de junio. Para mayores informes comunicarse por WhatsApp con el 2352482430.
La otra novedad es que este fin se semana estará disponible un cuatriciclo a pedal para recorrer el predio. Es el que se puede ver en la imagen que está sobre este párrafo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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