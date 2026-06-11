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jueves, 11 de junio de 2026

Se viene un concurso de pesca y otra novedad en la laguna de Chacabuco

 


Turismo local.

Se anunció un concurso de pesca en la laguna de Rocha y otra novedad para recorrer el predio.



Volver a Chacabuquero.

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El concurso se llevará a cabo el 28 de junio. Para mayores informes comunicarse por WhatsApp con el 2352482430. 

El cuatriciclo

La otra novedad es que este fin se semana estará disponible un cuatriciclo a pedal para recorrer el predio. Es el que se puede ver en la imagen que está sobre este párrafo.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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