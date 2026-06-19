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viernes, 19 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Josefa. 

 

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- Josefa Antonia Giri viuda de Falabella "Coca". Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Buenos Aires 123. Sepelio 20 de junio a las 15.00.

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