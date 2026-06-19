Registros de lluvias de Chacabuco y la zona: cómo sigue el tiempo

Para saber.
Se conocieron los registros de lluvia de Chacabuco y la zona del jueves.
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Estos son los datos recabados por una cooperativa agropecuaria: Chacabuco, 13mm; O'Higgins, 12mm; Rawson, 22mm; Irala, 15mm; Los Indios, 12mm; Agustín Roca, 9mm.
Afortunadamente, para este viernes no se esperan lluvias. Se hecho, desde el sábado al jueves próximo, se han anunciado lluvias. Eso sí, seguirá el frío por la mañana y la noche, en el comienzo del invierno
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