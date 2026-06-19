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viernes, 19 de junio de 2026

Uno de los conductores estaba alcoholizado en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito de chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos realizados este viernes. 



Volver a Chacabuquero.


Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas su conductor en estado de alcoholemia positivo, tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, siete actas de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje. Se retuvo un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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