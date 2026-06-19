Vecina aterrorizada por la violencia de género en Chacabuco

Situación.
Esta noche se registró en Chacabuco una situación que marca el grado de terror que causa en las víctimas la violencia de género.
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Directivos, docentes y alumnos de una de las instituciones educativas que funcionan en el edificio de los colegios secundarios en horario nocturno, tuvieron que encerrarse ante una situación límite. Fue porque una mujer temió que su expareja, a la cual parece haber denunciado por violencia, se encontraba en las inmediaciones. Tuvo que concurrir la policía para realizar una inspección en Zapiola y Entre Ríos. Trascendió que no había sido encontrado el sospechoso.
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