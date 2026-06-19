Más datos de como fue hallada la vecina de Chacabuco que estaba desaparecida

Este viernes. La palabra de la mujer de Chacabuco que la encontró en la Capital Federal.
Se conocieron algunos datos de la manera en la cual fue hallada una vecina de Chacabuco de 38 años que estaba desaparecida desde hace varios días.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Daiana Albornoz quien se había ausentado del Hospital de Niños Garrahan de la Capital Federal, donde su hija está internada, en la madrugada del martes. desde entonces se había iniciado una búsqueda que finalizó este viernes.
Según trascendió, la mujer fue hallada en la Ciudad de Buenos Aires en la estación de tren San Martín de Retiro por una vecina de Chacabuco que había leído una nota sobre la búsqueda que fue publicada esta tarde por el sitio web del diario la Nación.
"Yo estaba sentada en la sala de espera de la estación y justo había terminado de leer la nota -le contó la vecina a Chacabuquero-. Ahí la vi. Ella estaba bien, con un barbijo como para que no la reconocieran. Me acerqué a la gente de la estación y le dije que llamaran a la policía. Luego llegó la Policía Federal".
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