Incidentes en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se reportaron distintas situaciones en diferentes puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo una confrontación entre jóvenes en Avellaneda entre Belgrano y Almirante Brown. Las personas se dispersaron antes de la llegada de la Policía. También hubo un conflicto en inmediaciones de Garay y San Luis.
un vecino de 54 años puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron 250 mil pesos que había guardado en su vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Juan XXIII y Andes.
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