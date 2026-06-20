La Variante Chacabuco se terminaría de una forma rara

Autopista.
La obra de la Variante Chacabuco se finalizaría con recursos afectados a otros tramos de rutas que están muy alejado de la región.
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Al parecer la obra que tardaría entre dos y tres años fue incluida dentro del pliego del Tramo Pintando de la concesión que actualmente está siendo licitada. El mismo está comprendido por las rutas 8, 193, 36 y A005. esta información fue publicada por el diario Democracia de Junín. el medio sostuvo que había obtenido los datos de la propia Dirección Nacional de Vialidad.
La variante chacabuco es un bypass que une los kilómetros 196 con el 221 de la ruta 7. la foto que encabeza esta nota fue publicada en el 2021 originalmente cuando se iniciaron los trabajos de colocación de pavimento. La obra está inconclusa aunque es utilizada por muchísimos vecinos para ir de un lado al otro a pesar de los riesgos que esto implica.
lo que quedó totalmente excluido del plan de las concesiones es la transformación del tramo de la ruta 7 que une Chacabuco con Carmen de Areco en una autopista.
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