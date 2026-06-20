Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco

Running en la ciudad.
Este sábado 20 de junio de 2026 con el fondo del Día de la Bandera en Argentina, se corrió en Chacabuco el Running Kilómetros de Patria organizado por Albatros.
Volver a Chacabuquero.
Hubo dos distancias competitivas: 4 kilómetros y 8 kilómetros.
Estos fueron los ganadores:
8K general
53 Matías Velázquez 25:48
35 Agustin Bustos 27:21
87 Gaston Alarcon 27:56
50 Leandro David Penas Suarez 28:04
38 Franco Di Pierro 28:40
Mejor mujer en los 8km: 9 Melani Ilundain 32:29.
4K general
271 Edgardo Chironi 14:09
225 Nicolas Della Bruna 15:03
213 Patricio Decima 15:36
289 Mario Ruben Cattaneo 15:41
251 Gregorio Blaiotta 16:25
Mejor mujer clasificada en los 4: kilómetros: Claudia Daniela Albornoz 18:04.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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