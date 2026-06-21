Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco

Hallazgo.
En las últimas horas se dio con el paradero de una persona que se había visto por última vez en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
se trata de un vecino de Junín de 75 años llamado Juan Carlos Argüello. Se había ausentado de su casa el pasado 22 de mayo. Tras una búsqueda que se llevó a cabo por distintos medios se logró establecer que el despedido estaba en un parador de la Ciudad de Buenos Aires. Según lo informado por fuentes Policiales, Argüello dijo que se había ido a buscar trabajo a la Capital Federal y vivir allí. Estaba en buenas condiciones de salud.
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