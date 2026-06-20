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sábado, 20 de junio de 2026

Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y una camioneta. Una persona de sexo femenino fue trasladada de forma particular hasta el Hospital municipal. Al parecer el rodado que llevó a esta persona hasta el nosocomio fue el mismo que colisionó con la moto. Ocurrió en inmediaciones de  Santiago Del Estero y Rivadavia.  La policía estuvo en el lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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