Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta. Una persona de sexo femenino fue trasladada de forma particular hasta el Hospital municipal. Al parecer el rodado que llevó a esta persona hasta el nosocomio fue el mismo que colisionó con la moto. Ocurrió en inmediaciones de Santiago Del Estero y Rivadavia. La policía estuvo en el lugar.
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