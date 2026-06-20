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sábado, 20 de junio de 2026

Robo en un negocio del centro de Chacabuco

 


Esta noche.

Un comercio fue objeto de un hurto esta noche en Chacabuco.



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Oferttas del Día del Padre

Un sujeto se llevó dos botellas de vino cuando el encargado estaba distraído. No hubo heridos o daños. Ocurrió en inmediaciones de Remedios Escalada de San Martín y Alvear. La Policía estuvo en el lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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