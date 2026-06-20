Vecino de Chacabuco detenido por un caso ocurrido en otra ciudad

Arma secuestrada.
La Policía detuvo a un vecino de Chacabuco a raíz de una causa que se originó en otra ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Todo comenzó cuando una mujer denunció en la Comisaría de Lincoln a un vecino de Chacabuco de 74 años por violencia física y psicológica mientras mantenían una relación sentimental y luego de terminar, de amenazarla de muerte a través de WhatsApp.
Fue así como la Justicia autorizó un allanamiento en la casa del chacabuquense. Alli fueron secuestrados un teléfono celular, una pistola Bersa calibre 22 y municiones. También se detuvo al sujeto y se notificó del inicio de una causa por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Variante Chacabuco se terminaría de una forma rara
- Más datos del accidente ocurrido en un acceso a Chacabuco
- Audios viralizados en Chacabuco que generan incertidumbre
- Corrió, no paró y lo secuestraron en Chacabuco
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Vecina aterrorizada por la violencia de género en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Uno de los conductores estaba alcoholizado en Chacabuco
- Más datos de como fue hallada la vecina de Chacabuco que estaba desaparecida
- Detuvieron a personas que ingresaron 1 kilo de droga a una Ciudad cercana a Chacabuco
- La Policía salió a la ruta en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Robo en la tarde de Chacabuco
- Queja de vecina: "no piensan en prójimo en Chacabuco"
- Acuerdo para ampliar la oferta universitaria en Chacabuco
- Registros de lluvias de Chacabuco y la zona: cómo sigue el tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario