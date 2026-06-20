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sábado, 20 de junio de 2026

Vecino de Chacabuco detenido por un caso ocurrido en otra ciudad

 


Arma secuestrada.

La Policía detuvo a un vecino de Chacabuco a raíz de una causa que se originó en otra ciudad.



Volver a Chacabuquero.

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Todo comenzó cuando una mujer denunció en la Comisaría de Lincoln a un vecino de Chacabuco de 74 años por violencia física y psicológica mientras mantenían una relación sentimental y luego de terminar, de amenazarla de muerte a través de WhatsApp.

Fue así como la Justicia autorizó un allanamiento en la casa del chacabuquense. Alli fueron secuestrados un teléfono celular, una pistola Bersa calibre 22 y municiones. También se detuvo al sujeto y se notificó del inicio de una causa por amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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