Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 21 de junio de 2026

Otro contenedor en llamas en Chacabuco

 


Día del Padre.

Un vecino compartió con Chacabuquero la foto de otro contenedor de residuos quemado.



Volver a Chacabuquero.

Ofertas del Día del Padre

Según dijo, ocurrió en Soler entre Pueyrredón y San Lorenzo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco 

- Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco 

- Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco

- Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Robo en un negocio del centro de Chacabuco

- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

- Vecino de Chacabuco detenido por un caso ocurrido en otra ciudad

- La Variante Chacabuco se terminaría de una forma rara

- Más datos del accidente ocurrido en un acceso a Chacabuco

- Audios viralizados en Chacabuco que generan incertidumbre

- Corrió, no paró y lo secuestraron en Chacabuco

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecina aterrorizada por la violencia de género en Chacabuco


ñ


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)