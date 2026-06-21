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domingo, 21 de junio de 2026

Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco

 


Detalles.

La madrugada estuvo movida con respecto al Tránsito.



Volver a Chacabuquero.

La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvieron cuatro motocicletas una de las mismas con escape antirreglamentario realizando ruidos molestos, una porque  su conductor fue detectado en estado de alcoholemia positivo; otra, sin documentación reglamentaria falta de casco tratando de evadir el operativo. La cuarta por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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