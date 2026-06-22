Incendio en Chacabuco en medio del partido de Argentina

Esta tarde.
Edta tarde se registró un incendio mientras estaba jugando la selección argentina de fútbol su partido contra Austria en el mundial de fútbol 2026.
Volver a Chacabuquero.
Alguien que parece que no estaba viendo al equipo de Lionel Messi prendió fuego pastos y se retiró del lugar dejando al azar que se apagaran. Ocurrió en Doctor Fernández entre Pellegrini y Bernardo de Irigoyen. Coincidió con la pausa de hidratación.
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