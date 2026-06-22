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lunes, 22 de junio de 2026

Más datos del violento choque en Chacabuco antes del partido de Argentina

 


Esta tarde.

en la tarde se registró un violento accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Choque

Un camión Iveco 330 chocó con un SUV Ford EcoSport. Una persona de sexo femenino que iba de acompañante en  el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Su apellido sería Sarria y tendría 30 años. Sufrió  in golpe en el rostro. Ocurrió en la intersección de las calles Catamarca y Deán Funes. El chofer del camión es de apellido López de 50 años.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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