Policiales de Chacabuco: Joven agredida - Nuevo robo en la ciudad

Breves.
Agredida. Una joven recibió un golpe con una piedra en una mano cuando intentó defender a su novio de la agresión de otra persona. Ocurrió en Corrientes entre Vieytes y Balcarce en la noche del domingo. Fue convocada la Policía.
Volver a Chacabuquero.
Robo. Un vecino dio a conocer que le sustrajeron una moto en horas de la madrugada del lunes. Es color roja. Ocurrió en Balcarce y Andrés de Vera. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
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