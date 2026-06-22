Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 22 de junio de 2026

Policiales de Chacabuco: Joven agredida - Nuevo robo en la ciudad

 


Breves.

Agredida. Una joven recibió un golpe con una piedra en una mano cuando intentó defender a su novio de la agresión de otra persona. Ocurrió en Corrientes entre Vieytes y Balcarce en la noche del domingo. Fue convocada la Policía.



Volver a Chacabuquero.

Robo. Un vecino dio a conocer que le sustrajeron una moto en horas de la madrugada del lunes. Es color roja. Ocurrió en Balcarce y Andrés de Vera. Ante cualquier novedad, llamar al 911.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Gestionan una nueva Fiscalía para Chacabuco

- Robo temprano en Chacabuco

- Relato de un vecino: "Me atacaron a la vuelta de la Comisaría de Chacabuco"

- Más datos del choque en el centro de Chacabuco 

- Policiales de Chacabuco: Intento de robo - Pelea y daños - Intrusos

Todavía se habla de esto:

- Llama la atención el crecimiento de la economía de Chacabuco comparado con otros distritos

- Necrológicas II

 Otro contenedor en llamas en Chacabuco 

- Necrológicas I

- Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco 

- Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco 

- Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco

- Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco


ñ


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)