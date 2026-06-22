Las motos recuperaron terreno en las multas de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó su informe diario.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin casco; una de las mismas estacionada en la vía pública falta de luces y chapa patente; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública más de un metro cúbico; un acta de infracción por sacar ramas y escombros a la vía pública; un acta de infracción por estacionar en doble fila; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (sobre la vereda). Diez actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Allanamientos contra una banda de narcotráfico con nexos con Chacabuco
- Habrá dos operativos de documentación y otro contra la gripe en Chacabuco
- Firmaron un convenio para los jóvenes de Chacabuco
- Incendio en Chacabuco en medio del partido de Argentina
- Violento choque en Chacabuco antes del partido de Argentina
- Policiales de Chacabuco: Joven agredida - Nuevo robo en la ciudad
- Gestionan una nueva Fiscalía para Chacabuco
- Relato de un vecino: "Me atacaron a la vuelta de la Comisaría de Chacabuco"
- Más datos del choque en el centro de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Intento de robo - Pelea y daños - Intrusos
Todavía se habla de esto:
- Llama la atención el crecimiento de la economía de Chacabuco comparado con otros distritos
Otro contenedor en llamas en Chacabuco
- Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco
- Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco
- Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco
- Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario