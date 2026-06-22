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lunes, 22 de junio de 2026

Las motos recuperaron terreno en las multas de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó su informe diario.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin casco; una de las mismas estacionada en la vía pública falta de luces y chapa patente; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron dos actas de infracción por sacar ramas a la vía pública más de un metro cúbico; un acta de infracción por sacar ramas y escombros a la vía pública; un acta de infracción por estacionar en doble fila; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (sobre la vereda). Diez actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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