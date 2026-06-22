Habrá dos operativos de documentación y otro contra la gripe en Chacabuco

Esta semana. Dos barrios distintos.
Esta semana habrá dos operativos de documentación y uno de vacunación contra la gripe en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Este jueves 25 de junio, de 09:00 a 14:00 horas, se llevará adelante el Operativo Documentario en el SUM de la Escuela Normal, situado en Moreno 244.
La jornada es impulsada por el Registro Provincial de las Personas de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Axel Kicillof, que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez, gestionada por la Directora de Gestión Territorial bonaerense, Julieta Garello, y organizada junto a la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.
En el operativo, se podrán realizar los trámites de DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, e iniciar el trámite de cambio de género.
Cabe recordar que todos los trámites del operativo son gratuitos, y que, tras el nuevo Documento Nacional de Identidad, los menores que cumplan 5, 8 y 14 años deben llevar a cabo su actualización.
Y el viernes 26 de junio, en el marco del programa “La Muni en tu Barrio”, diversas dependencias del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevarán adelante operativos en el barrio La Ilusión de nuestra ciudad. Las gestiones fueron llevadas adelante por la Directora de Gestión Territorial bonaerense, Julieta Garello y articuladas junto a la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía, a través de la Secretaría de Gestión Territorial y Capacitación de Chacabuco.
En ese sentido, se llevará a cabo un nuevo Operativo Documentario en el CIC ubicado en calle La Rioja y Artigas, en donde de manera totalmente gratuita se podrán realizar los trámites de DNI, solicitar partidas de nacimiento, certificado de domicilio y extravío, certificado de pre identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, e iniciar el trámite de cambio de género. Dicho operativo se desarrollará de 09:00 a 14:00 horas y es impulsado por el Registro Provincial de las Personas de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Axel Kicillof, que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez.
Además, estará disponible también un Operativo de Vacunación Antigripal provisto por IOMA. La población destinada para la vacunación será personal de salud, personal estratégico, personas mayores de 65 años, personas gestantes o en período de puerperio (hasta 10 días posteriores al parto) y personas con factores de riesgo. En todos los casos, las personas deberán estar afiliadas a IOMA. La atención será de 10:00 a 13:00 horas.
Por otro lado, llegará a Chacabuco el programa “El REPOC va a la Comunidad”, a través del cual el Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad realizarán una jornada de asesoramiento para la inscripción y/o actualización en dicho organismo. Este programa se impulsa junto a la Dirección de Relaciones Institucionales de Chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Firmaron un convenio para los jóvenes de Chacabuco
- Incendio en Chacabuco en medio del partido de Argentina
- Violento choque en Chacabuco antes del partido de Argentina
- Policiales de Chacabuco: Joven agredida - Nuevo robo en la ciudad
- Gestionan una nueva Fiscalía para Chacabuco
- Relato de un vecino: "Me atacaron a la vuelta de la Comisaría de Chacabuco"
- Más datos del choque en el centro de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Intento de robo - Pelea y daños - Intrusos
Todavía se habla de esto:
- Llama la atención el crecimiento de la economía de Chacabuco comparado con otros distritos
Otro contenedor en llamas en Chacabuco
- Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco
- Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco
- Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco
- Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario