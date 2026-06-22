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lunes, 22 de junio de 2026

Robo temprano en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana, temprano, fue reportado un robo en un sector de Chacabuco.



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El corte perfecto

Fueron sustraídas herramientas que estaban guardadas en un galpón. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 205 de la ruta 7. Fue convocada la Policía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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