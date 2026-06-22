Robo temprano en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana, temprano, fue reportado un robo en un sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fueron sustraídas herramientas que estaban guardadas en un galpón. Ocurrió en inmediaciones del kilómetro 205 de la ruta 7. Fue convocada la Policía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Relato de un vecino: "Me atacaron a la vuelta de la Comisaría de Chacabuco"
- Más datos del choque en el centro de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Intento de robo - Pelea y daños - Intrusos
Todavía se habla de esto:
- Llama la atención el crecimiento de la economía de Chacabuco comparado con otros distritos
Otro contenedor en llamas en Chacabuco
- Una motociclista intentó escapar en la madrugada de Chacabuco
- Tiempo: ya se sabe cuál día será el más frío en Chacabuco
- Dieron con el paradero de una persona que desapareció en Chacabuco
- Los ganadores de la carrera de la Patria en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario