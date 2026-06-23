Firma presente en Chacabuco sigue reduciendo o cerrando sucursales

Situación.
Una firma presente en Chacabuco sigue cerrando o reduciendo sucursales.
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Esta semana bajó la persiana en 3 localidades y se achicó en otra, muy cerca de Chacabuco. El motivo sería la caída de las ventas en todo el país.
Se trata de Pardo, que según su página web, tiene 70 sucursales en todo el país. En las últimas semanas cerraron 2 tiendas en Córdoba y otra en Santa Fe. En las últimas horas se supo que en Rojas liberará parte de un local que ocupaba y el espacio sería utilizado por un bazar chino. Cabe recordar que fue primicia de Chacabuquero la retirada de la cadena On City de Chacabuco y luegonque su local será ocupado por un bazar chino.
Por el momento, Pardo se mantiene en Chacabuco, en la avenida Saavedra.
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