Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 24 de junio de 2026

Un día para estar alerta en Chacabuco y la zona con nuevo record

 


Para tener en cuenta. Debate.

A las 7.15 de la mañana de este miercoles la sensación térmica en Chacabuco y la zona se ubicó en -4.3° centígrados. En los termómetros la medición llegó a -1° centígrado.



Volver a Chacabuquero.

Toda la región está en alerta por frío extremo de nivel amarillo. Según el Servicio Meteorológico Nacional el efecto de las bajas temperaturas puede ser leve a moderado en la salud: Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En algunos ámbitos se habla sobre la posibilidad de precipitaciones de agua nieve.

El frío seguirá siendo tema de conversación en las próximas semanas. Se reabre el debate sobre la eliminación de los beneficios tarifarios de la zona fría para los usuarios de gas de red de Chacabuco y distritos vecinos en momentos en los que aumenta el consumo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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