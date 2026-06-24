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miércoles, 24 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse:  Julio. 

 

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- Roberto Julio Lalla "El loco". Falleció a los 80 años. Casa de duelo: Duberty 226. Sepelio: 25 de junio a las 10.00

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