Mix II: Recambio LED - Firmaron boletos de lotes - Fecha de la Expo Rural 2026 de Chacabuco

Breves.
LED. El Intendente Municipal, anunció esta noche que se ha finalizado el recambio de las antiguas lámparas vapor de sodio de 400 watts por equipos led de 200 watts las cuales aumentan la luminosidad y reducen el consumo, ahorrando un importante porcentaje en el gasto.
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Cabe destacar que con esta terminación ya han quedado con nuevas luminarias LED los accesos Hipólito Yrigoyen, Juan XXIII y el reciente Elguea-Román se conectan los tres con la ruta nacional N°7.
Firma. Esta tarde en el Palacio Municipal, se firmaron los boletos de compra venta de los lotes de Chacabuco para Todos II otorgados a afiliados de la Unión de Docentes de Buenos Aires.
Fecha. La Sociedad Rural de Chacabuco anunció que la 46° edición de su exposición anual se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre. Ya se están vendiendo los lugares para montar stands en el predio de Hipolito Yrigoyen y ruta 7.
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