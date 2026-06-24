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miércoles, 24 de junio de 2026

Ni la Zanelita se salvó de los secuestros en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario sobre los operativos de control realizados en Chacabuco.



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Operativo

Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco una de las mismas sin chapa patente; tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco; un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono. Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; seis actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por conducir utilizando el teléfono celular; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (línea amarilla) dos actas de infracción por girar en U.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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