La Municipalidad de Chacabuco recibió ofertas para comprar un vehículo

Licitación.
El jefe de Compras de la Municipalidad de Chacabuco, Fabián Cattaneo, informó que ayer se llevó a cabo la apertura de propuestas correspondiente a la Licitación Privada N.º 12/2026, tramitada mediante el Expediente N.º 941/2026, destinada a la adquisición de una ambulancia de complejidad media para el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
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Del acto administrativo participaron dos oferentes, cuyas propuestas serán analizadas por las áreas técnicas y administrativas competentes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, para posteriormente avanzar con el proceso de adjudicación. Cattaneo destacó que la adquisición de esta nueva unidad será financiada a través de la Tasa de Salud, una herramienta que permite continuar fortaleciendo el sistema sanitario local mediante la incorporación de equipamiento y recursos esenciales.
Asimismo, el funcionario remarcó que la gestión municipal continúa trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios de salud, con el propósito de optimizar la atención y garantizar mejores prestaciones para todos los vecinos y vecinas de Chacabuco.
"La incorporación de una nueva ambulancia permitirá reforzar la capacidad operativa del Hospital Municipal, brindando una respuesta más eficiente ante emergencias y traslados, en beneficio de toda la comunidad", se informó desde el Gobierno local.
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