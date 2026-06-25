Alta demanda tuvo el operativo de documentación en Chacabuco

Esta mañana.
Tuvo una alta demanda por parte de los vecinos él operativo de documentación que se llevó a cabo este jueves en el salón de esos múltiples de los Colegios Secundarios de Chacabuco.
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Un total de 200 personas hicieron trámites. La jornada fue impulsada por el Registro Provincial de las Personas de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Axel Kicillof, que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez, gestionada por la Directora de Gestión Territorial bonaerense, Julieta Garello, y organizada junto a la gestión del Intendente Municipal, Darío Golía, Jefatura Distrital de Educación y Consejo Escolar.
“En primer lugar agradecer por este operativo, a Julieta (Garello) junto a la Provincia por esta doble jornada de trabajo con el Operativo de Documentación. A Jefatura Distrital y al Consejo Escolar, por poder trabajar junto a las escuelas. Es un programa para aprovechar, queremos estar cerca de cada familia, facilitar los trámites, y mejorar día a día”, expresó el Intendente, Darío Golía. Además, el Jefe Comunal recordó a los presentes que este viernes, desde las 09:00 horas, estará desarrollándose una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el CIC La Ilusión (La Rioja y Artigas) en donde, además del operativo de documentación, estarán las distintas dependencias municipales asesorando a los vecinos, así como también una jornada de Vacunación Antigripal de IOMA y la llegada del REPOC para instituciones.
Solidaridad. El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, manifiesta su profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela ante la tragedia ocasionada por el histórico doblete sísmico que sacudió al país el pasado miércoles 24 de junio.
Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron catalogados entre los más potentes registrados en territorio venezolano en más de un siglo, provocando graves daños materiales y un elevado número de víctimas. Según los reportes preliminares, el desastre dejó al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas. Ante esta difícil situación, el Intendente Golía hace llegar sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su acompañamiento y apoyo al pueblo venezolano, deseando una pronta recuperación de las comunidades afectadas y el fortalecimiento de las tareas de reconstrucción.
"En momentos tan dolorosos como este, hacemos llegar nuestro acompañamiento y solidaridad a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, confiando en la fortaleza de su pueblo para afrontar esta tragedia", expresó el Jefe Comunal. La Municipalidad de Chacabuco se une al sentimiento de pesar de la comunidad internacional y reafirma su compromiso con los valores de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.
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