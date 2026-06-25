Ranking: Chacabuco es una de las 10 mejores ciudades de Argentina

Quedó por encima de Junín y Chivilcoy, de acuerdo a un estudio con datos oficiales recién publicado.
Chacabuco fue ubicado entre las 10 mejores ciudades de Argentina para vivir según un estudio publicado el 22 de junio de 2026.
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Es la mejor posicionada de la Provincia de Buenos Aires. Quedó por encima de ciudades vecinas como Junín, Chivilcoy y Pergamino. Se trata del Ranking de ciudades según el Índice de Hábitat Urbano (IHU) elaborado por la Fundación Tejido Urbano sobre la base de los datos surgidos del último Censo Nacional elaborado por el INDEC de 80 ciudades argentinas con más de 50 mil habitantes. Chacabuquero accedió al trabajo completo.
El valor promedio del IHU para el conjunto de ciudades analizadas alcanza 6,2 puntos sobre un ideal de 10. Se encuentran 27 ciudades con un índice inferior y 53 tienen un puntaje mayor. Chacabuco obtuvo un 7,87 o sea, está por encima del promedio nacional.
Los indicadores que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron: Hogares que comparten una misma vivienda, Hacinamiento, Viviendas irrecuperables., Viviendas deficientes pero recuperables, Falta de servicios básicos, Falta de seguridad en la tenencia de la vivienda, e Imposibilidad de acceder a la propiedad
El estudio expresa que las ciudades con mejor IHU son principalmente ciudades intermedias del centro del país, entre las que se destacan Rio Tercero (8,30), San Francisco (8,17), General Pico (8,16), Villa María (8,09), Tres Arroyos (8,04), Santa Rosa (7,91), Río Cuarto (7.89), la Ciudad de Buenos Aires (7,88), Chacabuco (7.87), Tandil (7,79) y Rafaela (7,76). Entre los grandes aglomerados urbanos, presentan mejores niveles Rawson–Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma–Carmen de Patagones.
Las ciudades con mayor vulnerabilidad general son Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Perico, y Clorinda, con menos de 4 puntos. Entre las ciudades de mayor tamaño también sobresalen algunas con índices bajos como Formosa, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires (sin CABA), Salta, Corrientes, y Resistencia.
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