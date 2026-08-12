Violento accidente en la noche de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un choque en un sector de Chacabuco.
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|Restorán El Círculo
Participaron un auto y una moto. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital en ambulancia. Ocurrió en Villegas y Primera Junta, minutos antes de las 24.00.
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