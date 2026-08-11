Inauguraron el gas en una escuela y realizaron una licitación en Chacabuco

Este martes.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este martes el acto en donde quedó inaugurada la obra de gas natural para la Escuela Secundaria N° 8. En la jornada, el Jefe Comunal compartió un desayuno con los alumnos y alumnas de la institución.
Volver a Chacabuquero.
|Click para ampliar las ofertas de "El Corte Perfecto"
“Estamos muy contentos de inaugurar esta obra. Lo más importante es que cada uno de ustedes tenga un proyecto de vida, por eso tratamos de generar las condiciones para que puedan estudiar de la mejor manera, generar ciudadanos críticos, independientes, con sueños, que tienen que ver con un país mejor, con una comunidad mejor. Por eso trabajamos en tener más ofertas educativas. Hoy contamos con más de 100 ofertas en Chacabuco para que puedan estudiar”, resaltó Golía.
El Intendente continuó: “La educación te cambia, te mejora, te da oportunidades. Si les puedo dar una recomendación que me dan los años, aprovechen esas oportunidades, porque eso es lo que te transforma como persona, como ciudadano. Gracias a los docentes que todos los días ponen lo mejor de sí”.
|Restorán El Círculo
Por otro lado, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, informa que, durante la mañana de este martes se procedió al acto de apertura de sobres la licitación pública Nº: 2/26, del expediente municipal Nº: 4029-5794/26, del Decreto Municipal Nº: 1070/26, para la construcción de 10 viviendas en la Localidad de Chacabuco, bajo un presupuesto oficial de $870.683.834,20 IVA Incluido. Para la misma, se presentaron distintas ofertas que serán evaluadas en su documentación y propuestas para luego adjudicar la obra a la brevedad. Recordando, además, que el día anterior, se realizó la apertura de sobres de una licitación pública para la construcción de 20 viviendas en nuestra ciudad.
Estuvieron presentes los siguientes funcionarios: Secretaria de Obras y Servicios Públicos Arq. Patricia Sorichillo, Directora de Obras Públicas Arq. Yesica Larribité, Jefe de Compras Ing. Fabián Cattaneo, Subjefa de Compras Mariela Márquez; y representantes de las empresas oferentes
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fallecimiento a la vera de la autopista Chacabuco - Junín
- Comunicado: "Estos envases no se arrojan en el basural de Chacabuco"
- Invitación para los hinchas de Sarmiento en Chacabuco
- Apoyo económico provincial para una entidad de Chacabuco
- Cadena de oración por una niña de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se inaugura el McDonald's de Junín: datos para tener en cuenta
- Abrieron las ofertas de una licitación en Chacabuco
- Choripaneada con premio en Chacabuco
- Mix: Libertarios en Chacabuco - Kicilofistas en otra ciudad - Comenzó un curso - Homenaje a Aiola
- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco
- Los ganadores del concurso del aniversario de Chacabuco
- Queja de una madre por algo que vivió en la Feria del Aniversario de Chacabuco
- Finde largo: dos Fiestas importantes cerca de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Problemas con el fuego - Motos retenidas
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Detenidos en el centro de Chacabuco
- Nuevamente la lluvia puede marcar un punto de cambio en el tiempo de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario