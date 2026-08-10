Abrieron las ofertas de una licitación en Chacabuco

Acto.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informa que, durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública para la construcción de 20 viviendas en la localidad de Chacabuco.
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La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.765.183.063,44, IVA incluido. Durante el acto se presentaron distintas ofertas, las cuales serán evaluadas en cuanto a su documentación y propuestas técnicas y económicas, para posteriormente avanzar con la adjudicación de la obra a la mayor brevedad.
Estuvieron presentes la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; la Directora de Obras Públicas, Yesica Larribité; el Asesor Letrado, Matías Sassone; el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; el Jefe de Compras, Fabián Cattaneo; y representantes de las empresas oferentes.
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