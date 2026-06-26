Le robaron en medio de la noche de Chacabuco

Zona alejada.
Esta noche se reportó un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.
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Fueron robadas pertenencias que estaban en el interior de una camioneta. Fue dañada una ventanilla. El propietario llamó a la Policía para informar sobre este hecho de inseguridad. El vehículo estaba estacionado en inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y ruta 30 camino a Chivilcoy.
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