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viernes, 26 de junio de 2026

Le robaron en medio de la noche de Chacabuco

 


Zona alejada.

Esta noche se reportó un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


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Fueron robadas pertenencias que estaban en el interior de una camioneta. Fue dañada una ventanilla. El propietario llamó a la Policía para informar sobre este hecho de inseguridad. El vehículo estaba estacionado en inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y ruta 30 camino a Chivilcoy.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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