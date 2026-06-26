Salida de bomberos en Chacabuco por un incendio en una vivienda

Esta noche.
La salida de Bomberos Voluntarios de este viernes por la tarde se debió a un incendio que involucra una garrafa de gas en los fondos de una vivienda.
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