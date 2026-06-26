Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 26 de junio de 2026

Salida de bomberos en Chacabuco por un incendio en una vivienda

 

Esta noche. 

La salida de Bomberos Voluntarios de este viernes por la tarde se debió a un incendio que involucra una garrafa de gas en los fondos de una vivienda.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Alvear al 500. Al parecer, el siniestro ocurrió cuando el morador de la casa estaba cambiando la garrafa. No hubo heridos. Tres dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar, además de la Policía.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Falleció un docente de Chacabuco 

- Le robaron en el acceso

- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Corte programado de energía en Chacabuco 

- Trabajos en caminos rurales de Chacabuco ante un pronóstico lluvioso a largo plazo

- Necrológicas I

- El tiempo del fin de semana puede traer sorpresas en Chacabuco 

- Le robaron en medio de la noche de Chacabuco

- Hubo inspecciones y algo más en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Entregaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"

- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco

- Finde en Chacabuco: Concurso de Pesca, Tango, Baile y Recreación en Chacabuco

- La Municipalidad de Chacabuco recibió ofertas para comprar una ambulancia

- Alta demanda tuvo el operativo de documentación en Chacabuco

- Emocionante promesa a la bandera de los estudiantes de Chacabuco 

- Ranking: Chacabuco es una de las 10 mejores ciudades de Argentina

- Necrológicas I

- Alerta por un robo cerca de Chacabuco

- Ni la Zanelita se salvó de los secuestros en Chacabuco





on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)