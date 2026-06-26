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viernes, 26 de junio de 2026

Le robaron en la tarde de Chacabuco

 


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Esta tarde se reportó un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco 



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Una vecina le informó a la Policía que le sustrajeron una bicicleta que había dejado afuera de un comercio. Ocurrió en Juan XXIII y Guardia Nacional.

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