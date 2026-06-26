El tiempo del fin de semana puede traer sorpresas en Chacabuco

Temperatura.
Todos los que estaban durmiendo esta madrugada deben saber que a las 6.20 la sensación térmica fue de -4,5° centígrados. De cara al fin de semana ¿cómo estará el tiempo en Chacabuco y la zona?
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El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional muestra un incremento de la temperatura mínima con respecto a los últimos registros. No obstante, tras probables chaparrones en la madrugada del domingo,la temperatura vuelve a bajar. Las tardes pueden llegar a ser agradables (14;a 17° centígrados) dependiendo de la nubosidad.
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