Pensó que le habían robado en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana ocurrió una situación que derivó en un operativo cerrojo de la Policía en Chacabuco.
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Un vecino puso en conocimiento de la policía que esta mañana que le habían robado el auto Peugeot 207 de afuera de su lugar de trabajo, en inmediaciones de Alsina y Conesa. La fuerza de Seguridad inició un operativo cerrojo en todas las rutas con apoyo del Centro de Monitoreo. Sin embargo, minutos después se estableció que alguien se lo había llevado por error. El coche fue hallado y se finalizó con el operativo cerrojo.
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