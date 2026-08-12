Más datos del choque tras el acoso de un perro en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un choque en Chacabuco.
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|Restorán El Círculo
Participaron un auto VW Gol y una moto Yamaha XTZ. Según testigos, el siniestro vial se produjo luego que el motociclista de 21 años fuera corrido por un perro que lo mordió. Tras caer, el conductor de este vehículo golpeó contra el cordón de la vereda. Llevaba casco y no sufrió lesiones de gravedad. No obstante, se pidió la asistencia en el lugar del SAME. Ocurrió en Villegas y Carlos Gardel. Ambos vehículos sufrieron daños. El perro se fue del lugar antes de la llegada de la Policía. El motociclista es de apellido Villalba Benítez y el automovilista, es Aluisi.
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