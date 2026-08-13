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jueves, 13 de agosto de 2026

Fallecimiento en la zona céntrica de Chacabuco

 


Esta noche.

A raíz de la inquietud de allegados, la Policía encontró sin vida a una persona de sexo femenino en el interior de un domicilio de la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La mujer tendría alrededor de 78 años. Se trata de establecer si fue una muerte natural. También estuvo en el lugar personal del SAME. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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