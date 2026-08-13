Fallecimiento en la zona céntrica de Chacabuco

Esta noche.
A raíz de la inquietud de allegados, la Policía encontró sin vida a una persona de sexo femenino en el interior de un domicilio de la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La mujer tendría alrededor de 78 años. Se trata de establecer si fue una muerte natural. También estuvo en el lugar personal del SAME.
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