Comenzaron a inspeccionar las agencias de remís de Chacabuco

Lo que se pide.
En el día de la fecha la Subsecretaría de Tránsito comenzó con inspecciones en las Agencias de Remís de Chacabuco y con controles de sus vehículos.
Volver a Chacabuquero.
Se solicita: Constancia de remisera para chofer, Certificado de habilitación d/remisera, Cédula de identificación vehicular (tarjeta verde), Verificación técnica vehicular para remis, Seguro para remis (habilitante para transportar pasajeros), Desinfección en Bromatología
"El trabajo realizado y por realizar es por precaución y seguridad de los pasajeros", expresó Gerardo Alejandro del área de Tránsito.
Por otro ladoa, Subsecretaría de Tránsito informó que en un operativo de prevención sobre calle Oliden entre Primera junta y Buenos Aires se retuvo un camión tipo furgón de la localidad de Leandro N. Alem por circular a contramano, con faltante de seguro obligatorio y licencia de conducir vencida
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Egresada de Chacabuco comparte logro tras una traumática situación
- Hospitalizado por un accidente en las afueras de Chacabuco
- Pensó que le habían robado en Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Otro joven se fue de la casa en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque tras acoso de un perro en Chacabuco
- Una empresa de Chacabuco ofrece trabajo en otro país
- Auxiliada en el acceso a Chacabuco
- Ya se sabe cuál es la probabilidad de terremoto en Chacabuco y la zona
- Conflicto por un pozo séptico en el Parque industrial de Chacabuco
- Reconocimiento para un Gran Campeón de Chacabuco
- Múltiples incidentes en un barrio de Chacabuco
- Violento accidente en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario