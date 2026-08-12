Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 12 de agosto de 2026

Auxiliada en el acceso a Chacabuco

 


Esta tarde.

Una vecina de 78 años fue asistida por distintos actores de la comunidad de Chacabuco. Desde los empleados de un comercio hasta el SAME pasándola por la Policía se preocuparon por su estado de salud luego que sufriera una caída en la vereda. No fue necesario su traslado al Hospital. Ocurrió en Acceso Hipólito Yrigoyen entre Solís y 14 de Julio.



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