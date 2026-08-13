Calarco presentó la lista por la CTA de Chacabuco con De Isasi

Elecciones.
Horacio Calarco presentó esta noche la lista 1 con la que busca retener la secretaria general de la CTA Autónoma de Chacabuco.
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En el acto realizado en la sede de ATE, estuvo presente el actual secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi.
Según De Isasi, la lista 1 es "la que mejor representa" al pensamiento de la Central: "Horacio hace años que le viene poniendo el cuerpo a la CTA", expresó y agregó que la sede de ATE Chacabuco es "Una de las mejores casas que hay en la provincia de Buenos Aires", en el ámbito sindical.
De Isasi agregó que tiene mandato de reunirse con otras centrales obreras para "construir los mayores niveles de unidad para poder derrotar las políticas de ajuste de Milei", y adelantó que se está dialogando para realizar un paro general a fines de septiembre o principios de octubre.
"En noviembre vamos a tener el privilegio y alegría de recibir al Papa" -dijo y agregó que este se podría reunir con el presidente de la Nación y no es lo mismo si lo hace con una "sociedad que está aplacada" u agitada.
"Y va a haber elecciones de medio termino en Estados Unidos -continuó-. La suerte de Milei está atada a Trump. Si llegara a perder habría un debilitamiento de Milei".
Acompañan a Calarco en la lista, Rosana Senatore, Susana Cedrún, Gladys Derosa, Ivana Gallo, Martín Gianmarino, Victoria Aparicio, Eduardo Machello, Fredy Veleche, Gastón Gioia, Walter Seara, Néstor Antoniuk, Facundo Stoessel, Juan Coliqueo, Carlina Sampietro, Daniel Lozano, Mariano Lamadrid, Vanesa López, Luciano Garayalde, Claudio Nicolini, Mónica Ciancio, Andrea Crucci, M. Jimena Gioia, Ismael Espíndola, Lorena Gambeta, y Claudia Pedrol.
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