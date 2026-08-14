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viernes, 14 de agosto de 2026

Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Hugo Raúl Martínez, Arnoldo José Fiori, José Horacio Vendrés.

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