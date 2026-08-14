Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Hugo Raúl Martínez, Arnoldo José Fiori, José Horacio Vendrés.
.
|Click para ampliar las ofertas de "El Corte Perfecto"
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Todavía se habla de esto:
- Fallecimiento en la zona céntrica de Chacabuco
- Calarco presentó la lista por la CTA de Chacabuco con De Isasi
- Novedades en el conflicto por el pozo séptico del Parque Industrial
- Comenzaron a inspeccionar las agencias de remís de Chacabuco
- Egresada de Chacabuco comparte logro tras una traumática situación
- Hospitalizado por un accidente en las afueras de Chacabuco
- Pensó que le habían robado en Chacabuco
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Otro joven se fue de la casa en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario