Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 14 de agosto de 2026

Otra desagradable situación en una casa de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se reportó una situacion desagradable en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo

Uns vecina regresó a la casa y encontró señales de que alguien había ingresado tras abrir una ventana. Se llamó a la policía pero parece que no hubo denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Conesa y Frondizi 



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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