La parroquia de la Asunción celebra sus fiestas patronales en Chacabuco

Para tener en cuenta.
Chacabuco celebra las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción
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La comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Asunción invita a todos los vecinos de Chacabuco a participar de las actividades litúrgicas, culturales y de encuentro que se llevarán a cabo durante este fin de semana con motivo de sus Fiestas Patronales, en su sede de Deán Funes entre Elguea - Román y Córdoba.
Hoy: Noveno día de la novena. Las actividades de la jornada comenzarán bajo el lema "María, Madre evangelizadora". A las 20:00hs se celebrará la Santa Misa de las primeras vísperas de la Solemnidad de la Asunción (válida para cumplir el precepto), en la cual se rezará por todos los grupos parroquiales y especialmente por el Grupo Scout de la comunidad, al conmemorarse el día de su patrono, San Maximiliano María Kolbe. Más tarde, de 23:00 a 24:00hs, se realizará la vigilia para esperar el día de la Virgen con la Hora Santa, cantos dedicados a María y momentos de oración.
|Restorán El Círculo
Sábado 15: Solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. La jornada central festiva iniciará temprano, a las 08:00hs, con el tradicional Rosario del alba. Por la tarde, a las 17:00hs, la comunidad saldrá en procesión por las calles del barrio, para luego dar paso a la Santa Misa central a las 18:30hs. Al concluir la liturgia, a las 19:30hs, los asistentes podrán disfrutar de un concierto de cámara en honor a la patrona, a cargo del cuarteto de saxofones Vientos del Noroeste. Para cerrar la celebración, habrá un servicio de cantina en el salón parroquial con choripanes, hamburguesas, panchos y opciones dulces para compartir en familia.
Domingo 16: 20° Domingo durante el año. Los actos del fin de semana concluirán el domingo con los horarios habituales de culto en el templo parroquial de La Asunción. Por la mañana se oficiará la Santa Misa a las 10:00hs, mientras que por la tarde las actividades comenzarán a las 19:30hs con la Adoración al Santísimo Sacramento, finalizando con la celebración de la Santa Misa a las 20:00hs.
|Atención Chacabuco
El sábado 22 de agosto en el salón del Sindicato de Choferes de Camiones se llevará a cabo la cena de la Asunción. Precios de las tarjetas: 20.000 pesos, los menores, y 30.000 pesos, los mayores.
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