Dijo que le sacaron mucho dinero ¿Qué puede hacer?

Red de Chacabuco.
Una vecina de Chacabuco dio a conocer que la estafaron y se quedó sin una importante suma de dinero.
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|Chanchería El Corte Perfecto
Transfirió a una cuenta bancaria 550 mil pesos. Fue porque se lo pidió alguien que se hizo pasar por su hijo. La contactó por Whatsapp. El caso fue publicado por la vecina en sus redes sociales. "Cuando me di cuenta de que había sido una estafa, sentí una tristeza y una impotencia enormes -expresó-. Son $550.000 que cuestan muchísimo, y hoy tengo el corazón roto. Lo comparto no para que me juzguen, sino para advertirles que tengan muchísimo cuidado".
¿Qué se puede hacer en estos casos? Radicar una denuncia penal. Recientemente hubo allanamientos y detenciones por una estafa de 10 millones de pesos que sufrió un vecino de Junín que creyó estar comprando dolares a un conocido. La investigación estuvo a cargo de la Delegación de Delitos Informáticos de la Policía en Junín.
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