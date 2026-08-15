Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Chacabuco

Acto en el Comité Alem.
Este mediodía asumieron las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical de Chacabuco.
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Al frente del Comité Alem seguirá Mariano Alamán, aunque la comisión que lo acompaña tiene cambios. Por ejemplo, Cecilia Gabrieli es la vicepresidenta. Esta última dijo que trabajará porque en el 2027 haya un proyecto político de "hombres y mujeres que vivan como pregonan y sean ejemplos" para poner fin al clientelismo. También apostó por demostrar que el radicalismo es la verdadera oposición al gobierno local.
Alamán dijo:"Vamos a trabajar para recuperar la confianza de los vecinos. Acá nadie está por conveniencia. Están acá porque creen en personas que pueden ofrecer algo distinto. Ahora tenemos que escuchar primero para ofrecer después". Agregó, "la gente quiere que solucionemos los problemas de hoy. Este comité va a estar abierto para los que quieran discutir propuestas pero también hay que salir". "Tenemos que volver a trabajar por el vecino pero no le podemos garantizar un resultado electoral", expresó, "Cuando el vecino vaya a votar el año que viene tiene que encontrar la opción del radicalismo", sostuvo.
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