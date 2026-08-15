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sábado, 15 de agosto de 2026

Encomiendan una tarea importante a un Juzgado de Chacabuco

 


Desde las altas esferas de la Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires le encomendó una tarea a un Juzgado de Chacabuco.



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El organismo bonaerense habilitó la inscripción de nuevas especialidades y títulos en las listas de Profesionales Auxiliares de la Justicia.

A su vez determinó que actúen como organismos de contralor del Régimen de Inscripción de Profesionales Auxiliares de la Justicia: 

- La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

- El Tribunal del Trabajo Nº 1 con sede en Chacabuco.

- El Juzgado de Familia del Departamento Judicial Junín con sede en Lincoln.

Atención Chacabuco

- Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen con sede en Pehuajó, en los Partidos de: Pehuajó, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux e Hipólito Yrigoyen.

- Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Zárate – Campana con sede en Escobar: exclusivamente en el Partido homónimo.

Restorán El Círculo Chacabuco
Restorán El Círculo
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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