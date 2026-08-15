Encomiendan una tarea importante a un Juzgado de Chacabuco

Desde las altas esferas de la Justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires le encomendó una tarea a un Juzgado de Chacabuco.
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El organismo bonaerense habilitó la inscripción de nuevas especialidades y títulos en las listas de Profesionales Auxiliares de la Justicia.
A su vez determinó que actúen como organismos de contralor del Régimen de Inscripción de Profesionales Auxiliares de la Justicia:
- La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
- El Tribunal del Trabajo Nº 1 con sede en Chacabuco.
- El Juzgado de Familia del Departamento Judicial Junín con sede en Lincoln.
|Atención Chacabuco
- Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen con sede en Pehuajó, en los Partidos de: Pehuajó, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux e Hipólito Yrigoyen.
- Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Zárate – Campana con sede en Escobar: exclusivamente en el Partido homónimo.
|Restorán El Círculo
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